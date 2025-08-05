İspanya'yı aşırı sıcaklar vurdu: 1000'den fazla ölü var!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Temmuz ayında yüksek sıcaklıklar nedeniyle 1060 ölüm gerçekleşti. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 daha fazla. Sıcaklık öldürücüdür ve ciddi bir sağlık riski oluşturur. Tedbiri elden bırakmayın; bol su için, kendinizi koruyun ve en çok ihtiyacı olanlarla ilgilenin” ifadeleri kullanıldı.