İsrail askerleri yine ölüm saçtı
İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin güneyindeki El-Leben beldesinde bulunan Filistinliler, Yahudi yerleşimcilerin kullandığı bir yol üzerinde bulunan okulda öğrencilerin korunması için oturma eylemi düzenledi.
İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria`da Filistinlilere müdahalesinde onlarca kişinin yaralandığı belirtildi.
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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Batı Şeria`nın kuzeyindeki Nablus kentinin güneyindeki El-Leben beldesinde bulunan Filistinliler, Yahudi yerleşimcilerin kullandığı bir yol üzerinde bulunan okulda öğrencilerin korunması için oturma eylemi düzenledi.
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Bu sırada, İsrail askerleri eşliğinde Yahudi yerleşimciler oturma eylemi düzenleyen Filistinlilere saldırdı.
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Atılan gazdan çok sayıda kişi etkilenirken, bazı Filistinliler de yaralandı.
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