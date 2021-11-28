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İsrail askerleri yine ölüm saçtı

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin güneyindeki El-Leben beldesinde bulunan Filistinliler, Yahudi yerleşimcilerin kullandığı bir yol üzerinde bulunan okulda öğrencilerin korunması için oturma eylemi düzenledi.

İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria`da Filistinlilere müdahalesinde onlarca kişinin yaralandığı belirtildi. 

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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Batı Şeria`nın kuzeyindeki Nablus kentinin güneyindeki El-Leben beldesinde bulunan Filistinliler, Yahudi yerleşimcilerin kullandığı bir yol üzerinde bulunan okulda öğrencilerin korunması için oturma eylemi düzenledi. 

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Bu sırada, İsrail askerleri eşliğinde Yahudi yerleşimciler oturma eylemi düzenleyen Filistinlilere saldırdı. 

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Atılan gazdan çok sayıda kişi etkilenirken, bazı Filistinliler de yaralandı. 

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