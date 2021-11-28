İsrail askerleri yine ölüm saçtı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Batı Şeria`nın kuzeyindeki Nablus kentinin güneyindeki El-Leben beldesinde bulunan Filistinliler, Yahudi yerleşimcilerin kullandığı bir yol üzerinde bulunan okulda öğrencilerin korunması için oturma eylemi düzenledi.