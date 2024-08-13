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İsrail, Batı Şeria'da Filistinli tutukluların evini yıktı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve El-Bire kentlerine baskın düzenleyerek Filistinli 2 tutuklunun evini patlayıcılarla yıktı. İsrail askerlerinin kullandığı patlayıcıların etkisiyle evler kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
İsrail, Batı Şeria'da Filistinli tutukluların evini yıktı - Resim: 1

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Cenin, Kalkiliya, Ramallah, Beytullahim ve El Halil kentlerine baskın düzenledi.

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İsrail, Batı Şeria'da Filistinli tutukluların evini yıktı - Resim: 2

Cenin kentinde baskına tepki gösteren Filistinlilerle İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.

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İsrail, Batı Şeria'da Filistinli tutukluların evini yıktı - Resim: 3

Filistin Esirler Cemiyeti Cenin Ofisi Müdürü Muntasır Semur, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin 3 Filistinliyi gözaltına aldığını belirtti.

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İsrail, Batı Şeria'da Filistinli tutukluların evini yıktı - Resim: 4

Kalkiliya kentinde de askerler Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyerek eşyalara zarar verdi.

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