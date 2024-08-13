İsrail, Batı Şeria'da Filistinli tutukluların evini yıktı
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve El-Bire kentlerine baskın düzenleyerek Filistinli 2 tutuklunun evini patlayıcılarla yıktı. İsrail askerlerinin kullandığı patlayıcıların etkisiyle evler kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Cenin, Kalkiliya, Ramallah, Beytullahim ve El Halil kentlerine baskın düzenledi.
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Cenin kentinde baskına tepki gösteren Filistinlilerle İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.
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Filistin Esirler Cemiyeti Cenin Ofisi Müdürü Muntasır Semur, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin 3 Filistinliyi gözaltına aldığını belirtti.
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Kalkiliya kentinde de askerler Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyerek eşyalara zarar verdi.
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