İsrail bayramı da zehir etti: 54 bin çocuk, öldü, yaralandı, kaçırıldı
İsrail ordusunun sivil, kadın, çocuk, yaşlı demeden 7 Ekim'den bu yana ölüm yağdırdığı Gazze'de bugüne kadar ölen, yaralanan ve kaybolan çocukların sayısı korkunç boyuta ulaştı. Resmi rakamlara göre tam 53 bin 494 çocuk öldürüldü, yaralandı, kayboldu ya da kaçırıldı...
Kaynak: AA
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde çocukların durumuna ilişkin bilgi verildi.
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İsrail ordusunun saldırılarında 15 bin 694 çocuğun hayatını kaybettiği, yaklaşık 34 bin çocuğun yaralandığı, 3 bin 600 çocuğun da enkaz altında kaybolduğu belirtildi.
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Açıklamada, yaklaşık 1500 çocuğun gözlerini veya uzuvlarını kaybettiği ya da yaralanma kaynaklı engelli kaldığı ifade edildi.
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İsrail ordusunun en az 200 Filistinli çocuğu kaçırdığına vurgu yapılan açıklamada, Gazze'de 17 bin çocuğun yetim kaldığı, bunlardan yaklaşık 510 çocuğun da annesini kaybettiği vurgulandı.
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