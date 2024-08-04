İsrail bu sefer de 2 okulu vurdu: Onlarca ölü var
Filistin'de kadın, çocuk, sivil, yaşlı demeden kanlı katliamını sürdüren İsrail Gazze'deki 2 okulu hedef aldı. Kanlı saldırıda çok sayıda can kaybı var.
Kaynak: AA
İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişi yaşamını yitirdi.
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Hayatını kaybedenlerin naaşları, yakınları tarafından toprağa verilmek üzere El Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.
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İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, düzenlenen saldırılarda okulların çevresinde faaliyet gösteren Hamas üyelerinin hedef alındığı öne sürüldü.
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Ordu, "Okullar Hamas'ın El Furkan Taburu tarafından saklanma yeri olarak ve İsrail birliklerine karşı saldırıları planlayarak yürütmek için komuta merkezi olarak kullanılıyordu" açıklamasında bulundu.
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