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İsrail bu sefer de 2 okulu vurdu: Onlarca ölü var

Filistin'de kadın, çocuk, sivil, yaşlı demeden kanlı katliamını sürdüren İsrail Gazze'deki 2 okulu hedef aldı. Kanlı saldırıda çok sayıda can kaybı var.

Kaynak: AA
İsrail bu sefer de 2 okulu vurdu: Onlarca ölü var - Resim: 1

İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişi yaşamını yitirdi. 

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İsrail bu sefer de 2 okulu vurdu: Onlarca ölü var - Resim: 2

Hayatını kaybedenlerin naaşları, yakınları tarafından toprağa verilmek üzere El Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.

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İsrail bu sefer de 2 okulu vurdu: Onlarca ölü var - Resim: 3

İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, düzenlenen saldırılarda okulların çevresinde faaliyet gösteren Hamas üyelerinin hedef alındığı öne sürüldü.

 

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İsrail bu sefer de 2 okulu vurdu: Onlarca ölü var - Resim: 4

Ordu, "Okullar Hamas'ın El Furkan Taburu tarafından saklanma yeri olarak ve İsrail birliklerine karşı saldırıları planlayarak yürütmek için komuta merkezi olarak kullanılıyordu" açıklamasında bulundu.

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