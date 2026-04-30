İsrail donanması Küresel Sumud Filosu'na müdahale etti; 31 Türk vatandaşından haber yok!
Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Yunanistan yakınlarında İsrail donanmasının ablukası altına alındı. Gemilerin sinyallerinin kesildiği ve 18 tekne ile iletişimin koptuğu bildirilirken, filoda bulunan 31 Türk vatandaşından da haber alınamıyor.
Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Global Sumud Filosu, İsrail donanmasının müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. 26 Nisan’da İtalya’nın Sicilya Adası’ndan Akdeniz’e açılan "2026 Bahar Misyonu", Girit Adası yakınlarında sinyal kesici cihazlarla (jamming) bağlantıları kesildi.
Filonun resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, gemiler Yunanistan yakınlarında seyir halindeyken kime ait olduğu belirlenemeyen askeri gemiler tarafından kuşatıldı.
Yapılan kasıtlı sinyal karartma saldırısı nedeniyle filodaki 18 tekne ile iletişim tamamen kesildi. Aktivistler, "İletişim kopmadan önce uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye çağırıyoruz" mesajını paylaştı.
İsrail cephesinden gelen bilgiler ise müdahalenin boyutunu doğruluyor. İsrail Ordu Radyosu, donanmanın Gazze kıyılarından yüzlerce mil uzaklıkta gemilere el koymaya başladığını duyurdu.