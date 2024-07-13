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İsrail Filistinlilerin sığındığı çadırları vurdu

İsrail'in Gazze'deki katliamı sürerken Hamas, bu sabah İsrail'in evsiz kalmış Filistinlilerin sığındığı Han Yunus'a düzenlediği saldırıda en az 100 kişinin öldüğünü açıkladı.

Kaynak: AA
İsrail Filistinlilerin sığındığı çadırları vurdu - Resim: 1

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde aylardır göçe zorlanan Filistinliler, Han Yunus'ta bombalar altında büyük yaşam mücadelesi veriyor.

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İsrail Filistinlilerin sığındığı çadırları vurdu - Resim: 2

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istedi.

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İsrail Filistinlilerin sığındığı çadırları vurdu - Resim: 3

Ordu, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurdu. 

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İsrail Filistinlilerin sığındığı çadırları vurdu - Resim: 4

İsrail ordusunun hedefindeki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'tan yaklaşık 1,3 milyon Gazze'nin farklı bölgelerine göç etti.

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