İsrail Gazze'yi binlerce Müslüman bayram namazını kılarken vurdu
Ortadoğuyu kana bulayan İsrail ordusu Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de Gazze'ye bomba yağdırdı. İsrail Gazze'ye bomba yağdırırken binlerce Müslüman bayram namazını kılıyordu...
İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’da yaklaşık 120 bin müslüman bayram namazını eda etti.
Ancak Gazze Şeridi’nde Müslümanlar Ramazan Bayramı’nı İsrail bombardımanı altında karşıladı. Gazze Şeridi’nde binlerce Müslüman, İsrail saldırılarında hasar gören camilerde saf tuttu.
Bölgenin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı’ndaki Müslümanlar, savaşın başında İsrail uçakları tarafından bombalanan Al-Huda Camii enkazında ve İsrail uçaklarının kamptaki tüm camileri yıkması nedeniyle sokaklarda bayram namazını eda etti.
İmam Şeyh İbrahim Abu Jalambo, Ramazan Bayramı'nın zor şartlar altında geçtiğini ve Gazze Şeridi'nde yaşayan pek çok kişinin evlerini, ailelerini ve sevdiklerini kaybederek yerlerinden edildiği bir dönemde geldiğini söyledi.