İsrail kana doymuyor: Can kaybı 53'e yükseldi
İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze'de sivillerin bulunduğu 9 katlı binayı bombaladı. Saldırılardan can kaybı 53'e, yaralı sayısı 320 kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı sayısı 53'e, yaralı sayısı 320'ye yükseldi.
1 / 27
Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını sürdüren İsrail, sivil yerleşim alanları, altyapı sistemleri ve emniyet birimlerine ait noktaları vurdu.
2 / 27
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Buzum, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze içindeki karakollar ve emniyete ait noktaları hedef aldığını duyurdu.
3 / 27
İçişleri Bakanlığı, İsrail saldırılarının Gazze ve Han Yunus kentlerinde yoğunlaştığını bildirdi.
4 / 27