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  4. İsrail kana doymuyor: Can kaybı 53'e yükseldi

İsrail kana doymuyor: Can kaybı 53'e yükseldi

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze'de sivillerin bulunduğu 9 katlı binayı bombaladı. Saldırılardan can kaybı 53'e, yaralı sayısı 320 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı sayısı 53'e, yaralı sayısı 320'ye yükseldi.

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Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını sürdüren İsrail, sivil yerleşim alanları, altyapı sistemleri ve emniyet birimlerine ait noktaları vurdu.

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Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Buzum, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze içindeki karakollar ve emniyete ait noktaları hedef aldığını duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı, İsrail saldırılarının Gazze ve Han Yunus kentlerinde yoğunlaştığını bildirdi.

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