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  3. 24 Temmuz 2020 16:07

İsrail karıştı! Binlerce kişi sokaklara döküldü

İsrail'de sokaklara dökülen binlerce insan, hakkındaki yolsuzluk davası ve koronavirüs salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifasını istiyor.

İsrail karıştı! Binlerce kişi sokaklara döküldü

İsrail'de sular bir türlü durulmuyor. Ülke yolsuzluk davası ve koronavirüs salgınıyla boğuşurken yükselen tansiyon sokaklara taşındı.

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İsrail karıştı! Binlerce kişi sokaklara döküldü

İsrail'de binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifası talebiyle gösteri düzenledi.

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İsrail karıştı! Binlerce kişi sokaklara döküldü

"Siyah Bayraklılar Hareketi" olarak bilinen grubun çağrısı üzerine, Batı Kudüs’te yer alan Başbakanlık konutu yakınında düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

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İsrail karıştı! Binlerce kişi sokaklara döküldü

Polis protesto gösterilene sert müdahalede bulunurken dağılmaları için göstericilerin üzerine su sıkıldığı görüldü.

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