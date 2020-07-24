İsrail karıştı! Binlerce kişi sokaklara döküldü
İsrail'de sokaklara dökülen binlerce insan, hakkındaki yolsuzluk davası ve koronavirüs salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifasını istiyor.
İsrail'de sular bir türlü durulmuyor. Ülke yolsuzluk davası ve koronavirüs salgınıyla boğuşurken yükselen tansiyon sokaklara taşındı.
İsrail'de binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifası talebiyle gösteri düzenledi.
"Siyah Bayraklılar Hareketi" olarak bilinen grubun çağrısı üzerine, Batı Kudüs’te yer alan Başbakanlık konutu yakınında düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.