İsrail Lübnan'da çağrı cihazlarını patlatarak saldırı gerçekleştirdi
İsrail, gönderdiği sinyallerle Lübnan'da Hizbullah'ın iletişim için kullandığı çağrı cihazlarını patlattı. 9 kişi öldü, 200'ü ağır 2 bin 750 kişi yaralandı.
İsrail'in siber saldırısı sonucu Lübnan'da Hizbullah'ın iletişim için kullandığı çağrı cihazlarında patlamalar meydana geldi. 2 bin 750 kişi yaralandı.
Lübnan Sağlık Bakanı, 9 kişinin patlamalarda hayatını kaybettiğini, yaralılardan 200'ünün ise durumunun ağır olduğunu duyurdu.
Reuters, bir Hizbullah milletvekilinin oğlunun öldüğünü bildirdi.
İran Mehr haber ajansı, yaralılar arasında İran'ın Lübnan Büyükelçisi Mucteba Amani'nin de olduğunu bildirdi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, ellerinde çağrı cihazı olan vatandaşlarına derhal bunlardan kurtulma çağrısı yaptı.
HİZBULLAH: İSRAİL'İ SORUMLU TUTUYORUZ
Hizbullah Hareketinden yapılan açıklamada ise saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Sivilleri de etkileyen, çok sayıda şehit ve yaralanmaya yol açan bu suç niteliğindeki saldırıdan tamamen İsrail'i sorumlu tutuyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Lübnan Enformasyon Bakanı Ziad Makari de saldırıdan dolayı İsrail'i kınadıklarını, Birleşmiş Milletler (BM) ile temasa geçtiğini söyledi.
HİZBULLAH: EN BÜYÜK GÜVENLİK İHLÂLİ
İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan bir Hizbullah yetkilisi, çağrı cihazlarının patlatılmasının İsrail ile yaklaşık bir yıldır süren savaşta örgütün maruz kaldığı “en büyük güvenlik ihlali” olduğunu söyledi.
Başkent Beyrut'un güney banliyölerinde ambulanslar ilerlerken, bölge sakinleri patlamaların 30 dakikadan fazla sürdüğünü söyledi.
Reuters'a konuşan üç güvenlı̇k kaynağı, Lübnan'da patlayan çağrı cı̇hazlarının Hı̇zbullah'ın son aylarda getı̇rdı̇ğı̇ son model cihazlar olduğunu belirtti.
LÜBNAN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI YAPTI
Lübnan Sağlık Bakanlığı, tüm sağlık çalışanlarını, işyerlerine giderek yaralıları tedavi etmeye ve vatandaşları kan bağışında bulunmaya çağırdı.
Lübnan Kızıl Haçı da yaptığı açıklamada, 50 ambulans ve 300 acil tıp teknisyeninin toplu çağrı cihazı patlamasının ardından mağdurların tahliyesine yardımcı olmak için hazır beklediğini bildirdi.