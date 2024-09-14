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İsrail onun tüm ailesini katletti; o ise yaşam savaşını sürdürüyor

İsrail'in Gazze kentinin El Nasr Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda tüm aile bireylerini kaybeden ve saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulan 9 aylık bebek yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA
İsrail onun tüm ailesini katletti; o ise yaşam savaşını sürdürüyor - Resim: 1

İsrail'in Gazze kentinin El Nasr Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda tüm aile bireylerini kaybeden 9 aylık Amal Avadallah, olaydan ağır yaralı olarak kurtuldu.

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İsrail onun tüm ailesini katletti; o ise yaşam savaşını sürdürüyor - Resim: 2

Beyt Lahya beldesindeki Kemal Advan Hastanesi’nde tedavi altına alınan bebek Avadallah, saldırıda aldığı yaralarla yaşam mücadelesi veriyor.

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İsrail onun tüm ailesini katletti; o ise yaşam savaşını sürdürüyor - Resim: 3
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İsrail onun tüm ailesini katletti; o ise yaşam savaşını sürdürüyor - Resim: 4
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