İsrail onun tüm ailesini katletti; o ise yaşam savaşını sürdürüyor
İsrail'in Gazze kentinin El Nasr Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda tüm aile bireylerini kaybeden ve saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulan 9 aylık bebek yaşam mücadelesi veriyor.
Kaynak: AA
İsrail'in Gazze kentinin El Nasr Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda tüm aile bireylerini kaybeden 9 aylık Amal Avadallah, olaydan ağır yaralı olarak kurtuldu.
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Beyt Lahya beldesindeki Kemal Advan Hastanesi’nde tedavi altına alınan bebek Avadallah, saldırıda aldığı yaralarla yaşam mücadelesi veriyor.
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