İsrail polisi yine saldırdı; yüzlerce yaralı var

ARACINI SİVİLLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde bölgede yaşanan kan donduran anlar yer aldı. Twitter'da paylaşılan bir videoda İsrailli bir yerleşimcinin aracını Filistinlilerin üzerine sürdüğü ve bir kişiyi ezdiği görüldü.

Aynı görüntülerde İsrail polisinin saldırgan sürücüyü koruma altına aldığı anlara ait görüntüler de yer aldı.