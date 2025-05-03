İsrail savaş uçakları Suriye’yi vurdu
İsrail savaş uçakları, Suriye’nin farklı bölgelerine gece yarısı sabaha kadar bomba yağdırdı. İsrail savaş uçaklarının 20’den fazla hava saldırısı gerçekleştirdiği açıklandı.
Kaynak: İHA
İsrail ordusunun Suriye’nin başkenti Şam’daki Devlet Başkanlığı Sarayı yakınlarını hedef almasına tepkiler sürerken, İsrail bir kez daha Suriye’yi vurdu.
1 / 6
Suriye basınında yer alan haberlere göre; İsrail savaş uçakları Şam, Hama, Dera, Lazkiye ve Kuneytire kentlerine 20’den fazla hava saldırısı düzenledi.
2 / 6
İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada Suriye’nin hedef alındığı doğrulanarak, "Savaş uçaklarımız Suriye'deki bir askeri tesise, uçaksavar sistemlerine ve karadan havaya füze altyapısına saldırı düzenledi" denildi.
3 / 6
Açıklamada, "IDF, İsrail ve vatandaşlarını korumak için gereken şekilde hareket etmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
4 / 6