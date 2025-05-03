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  4. Öldürmeye doymayan İsrail, kanlı ortadoğu projesini devreye soktu!

İsrail savaş uçakları Suriye’yi vurdu

İsrail savaş uçakları, Suriye’nin farklı bölgelerine gece yarısı sabaha kadar bomba yağdırdı. İsrail savaş uçaklarının 20’den fazla hava saldırısı gerçekleştirdiği açıklandı.

Kaynak: İHA
İsrail savaş uçakları Suriye’yi vurdu - Resim: 1

İsrail ordusunun Suriye’nin başkenti Şam’daki Devlet Başkanlığı Sarayı yakınlarını hedef almasına tepkiler sürerken, İsrail bir kez daha Suriye’yi vurdu.

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İsrail savaş uçakları Suriye’yi vurdu - Resim: 2

Suriye basınında yer alan haberlere göre; İsrail savaş uçakları Şam, Hama, Dera, Lazkiye ve Kuneytire kentlerine 20’den fazla hava saldırısı düzenledi.

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İsrail savaş uçakları Suriye’yi vurdu - Resim: 3

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada Suriye’nin hedef alındığı doğrulanarak, "Savaş uçaklarımız Suriye'deki bir askeri tesise, uçaksavar sistemlerine ve karadan havaya füze altyapısına saldırı düzenledi" denildi.

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İsrail savaş uçakları Suriye’yi vurdu - Resim: 4

Açıklamada, "IDF, İsrail ve vatandaşlarını korumak için gereken şekilde hareket etmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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