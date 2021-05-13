İsrail şiddeti gölgesinde Mescid'i Aksa'da bayram namazı...
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid'i Aksa'da bir araya gelen Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı. İsrail güçlerinin müdahalelerine rağmen Filistinli Müslümanlar, Mescidi Aksa'ya akın etti.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid'i Aksa'da bir araya gelen Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı.
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İsrail güçlerinin müdahalelerine rağmen Filistinli Müslümanlar, Mescidi Aksa'ya akın etti.
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NE OLMUŞTU?
Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.
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İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.
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