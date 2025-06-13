İsrail şimdi de İran'ı vurdu: Nükleer tesisler hedef alındı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, "İsrail, kısa bir süre önce, İran'ın İsrail'in bekasına yönelik tehdidini geri püskürtmek için hedefli bir askeri operasyon olan 'Yükselen aslan' harekatını başlattı. Bu tehdit ortadan kalkana kadar bu operasyon günlerce devam edecek." ifadelerini kullandı.