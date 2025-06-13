İsrail şimdi de İran'ı vurdu: Nükleer tesisler hedef alındı
İsrail'in ortadoğuyu kan gölüne çeviren saldırılarında yeni hedefi İran oldu. İran'ın başkenti Tahran'a düzenlenen hava saldırısında peş peşe patlamalar meydana geldi.
İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a hava saldırısı başlattığını duyurdu. Saldırının ardından başkent Tahran'ın birçok bölgesinde, şiddetli patlamaların yaşandığı bildirildi.
İsrail Ordusu yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programına saldırmak için ve İran rejiminin İsrail'e karşı devam eden saldırganlığına yanıt vermek amacıyla hava saldırısı başlattığını duyurdu. İran'ın nükleer ve askeri tesislerinin hedef alındığı söylenen duyuruda, düzinelerce savaş jetinin kullanıldığı belirtildi.
Gece saatlerinden başlayarak devam eden hava saldırılarında, başkent Tahran'ın yanı sıra farklı kentlerin de hedef alındığı ve birçok askeri nokta ile nükleer tesislerde patlamalar yaşandığı bildirildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, "İsrail, kısa bir süre önce, İran'ın İsrail'in bekasına yönelik tehdidini geri püskürtmek için hedefli bir askeri operasyon olan 'Yükselen aslan' harekatını başlattı. Bu tehdit ortadan kalkana kadar bu operasyon günlerce devam edecek." ifadelerini kullandı.