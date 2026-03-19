İsrail yakıp yıkmaya devam ediyor: Lübnan'da korkunç bilanço!
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 968'e, yaralı sayısı ise 2 bin 432'ye yükseldi.
Kaynak: DHA
İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgede gerilim devam ediyor. İsrail ordusunun hedef aldığı Lübnan'da bilanço ağırlaşıyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 968'e, yaralı sayısının ise 2 bin 432'ye yükseldiği kaydedildi.
Hayatını kaybedenler arasında 116 çocuk, 77 kadın ve 40 sağlık çalışanının bulunduğu aktarıldı.
