İsrail zulmü bitmiyor ! Filistinliler ''Öfke Günü'' ilan etti
İsrail Kudüs'te gerilimi tırmandırıyor. Filistinliler Mescid-i Aksa'daki güvenlik önlemlerini protesto için bugünü "Öfke Günü" ilan etti.
İsrail'in Harem-i Şerif'in kapılarına koyduğu elektronik metal arama dedektörleri nedeniyle Kudüs'te gergin bekleyiş sürüyor. Müslüman cemaat, İsrail'in Mescid-i Aksa üzerinde oluşturmak istediği egemenlik çabalarına izin vermemek için dedektörlerden geçmeyi reddediyor.
İsrail'in metal arama dedektörü uygulamasına tepki gösteren Filistinliler, pazar gününden bu yana vakit namazlarını Mescid-i Aksa'nın kapılarında kılıyor.
Bugün getirilen 50 yaş sınırlamasından dolayı Müslümanların Mescid-i Aksa'nın kapısına erişimi de mümkün olamayacak.