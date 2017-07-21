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  3. 21 Temmuz 2017 13:43

İsrail zulmü bitmiyor ! Filistinliler ''Öfke Günü'' ilan etti

İsrail Kudüs'te gerilimi tırmandırıyor. Filistinliler Mescid-i Aksa'daki güvenlik önlemlerini protesto için bugünü "Öfke Günü" ilan etti.

İsrail zulmü bitmiyor ! Filistinliler ''Öfke Günü'' ilan etti

İsrail'in Harem-i Şerif'in kapılarına koyduğu elektronik metal arama dedektörleri nedeniyle Kudüs'te gergin bekleyiş sürüyor. Müslüman cemaat, İsrail'in Mescid-i Aksa üzerinde oluşturmak istediği egemenlik çabalarına izin vermemek için dedektörlerden geçmeyi reddediyor.

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İsrail zulmü bitmiyor ! Filistinliler ''Öfke Günü'' ilan etti

İsrail'in metal arama dedektörü uygulamasına tepki gösteren Filistinliler, pazar gününden bu yana vakit namazlarını Mescid-i Aksa'nın kapılarında kılıyor.

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İsrail zulmü bitmiyor ! Filistinliler ''Öfke Günü'' ilan etti

Bugün getirilen 50 yaş sınırlamasından dolayı Müslümanların Mescid-i Aksa'nın kapısına erişimi de mümkün olamayacak.

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İsrail zulmü bitmiyor ! Filistinliler ''Öfke Günü'' ilan etti

İsrail polisi Aksa'nın da içinde bulunduğu etrafı surlarla çevrili Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine açılan kapıları barikatlarla kapattı.

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