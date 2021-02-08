İsrail'de nüfusun yüzde 40'ı aşılandı
Nüfusunun yüzde 40'ını koronavirüse karşı aşılayan İsrail'de, 27 Aralık'tan bu yana uygulanan üçüncü karantina uygulaması da sona erdi.
Buna göre, market, eczane, fırın gibi zaruri ihtiyaçların karşılandığı işletmeler dışındaki tüm dükkanlar hizmet vermeye başladı. Seyahate getirilen bir kilometre sınırlaması da kaldırıldı.
Euronews'ten Bahtiyar Küçük'ün haberine göre aşılama kampanyasına ve sınırlama tedbirlerine rağmen Ocak, binden fazla ölümle İsrail'de salgının başlamasından bu yana en ölümcül ay oldu.
İsrail yönetimi, vaka sayılarındaki artış nedeniyle 7 Ocak Perşembe gece yarısından itibaren karantina kurallarını sıkılaştırma kararı aldı.
Geçen yıl eylül ayında başlayan ve yaklaşık 1 ay süren karantina sayesinde 8 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerde yaşanan artış nedeniyle 80 bine yaklaştı.
İsrail'de COVID-19'a karşı aşılama hızı yarı yarıya düştü
İsrail'de 16 yaş üstü herkesi kapsayacak şekilde genişletilmesine rağmen yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı aşılama hızı yarı yarıya düştü.
Clalit Sağlık Hizmetleri Aşılama Ekibi Müdür Kalanit Kaye, Yediot Aharonot gazetesine yaptığı açıklamada, İsrail'deki aşılama sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.