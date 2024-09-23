İsrail'de son günlerin en büyük bombardımanı: 100'den fazla ölü var
Ortadoğuyu kan gölüne çeviren İsrail ordusu bugün de Lübnan'a bugüne kadarki en büyük saldırısını düzenledi. İsrail'in Lübnan'a bugünkü saldırılarında en az 100 kişi hayatını kaybetti, 400'den fazla kişi yaralandı.
İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı yaklaşık bir yıldır devam eden çatışmalardaki en kapsamlı hava saldırılarını bugün başlatarak Lübnan'ın güneyini, Beka Vadisi'nin doğusunu ve Suriye'ye yakın kuzey bölgesini vurdu.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ordunun Hizbullah'a karşı Lübnan'da düzenlediği geniş kapsamlı hava saldırılarının ardından İsrail halkının sakin olması gerektiğini söyledi.
Gallant, "Lübnan'daki saldırılarımızı derinleştiriyoruz, İsrail'in kuzey bölgelerinin sakinlerini güvenli bir şekilde evlerine döndürme hedefimize ulaşana kadar hava harekâtı devam edecek. Bugünler İsrail halkının itidalli olmaları gereken günler" dedi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Lübnan'a bugünkü saldırılarında ilk belirlemelere göre en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 400'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.