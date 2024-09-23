İsrail'de son günlerin en büyük bombardımanı: 200'den fazla ölü var
Ortadoğuyu kan gölüne çeviren İsrail ordusu bugün de Lübnan'a bugüne kadarki en büyük saldırısını düzenledi. İsrail'in Lübnan'a yönelik bugünkü saldırılarında en az 274 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 1000'i aştı.
İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı yaklaşık bir yıldır devam eden çatışmalardaki en kapsamlı hava saldırılarını bugün başlatarak Lübnan'ın güneyini, Beka Vadisi'nin doğusunu ve Suriye'ye yakın kuzey bölgesini vurdu.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ordunun Hizbullah'a karşı Lübnan'da düzenlediği geniş kapsamlı hava saldırılarının ardından İsrail halkının sakin olması gerektiğini söyledi.
Gallant, "Lübnan'daki saldırılarımızı derinleştiriyoruz, İsrail'in kuzey bölgelerinin sakinlerini güvenli bir şekilde evlerine döndürme hedefimize ulaşana kadar hava harekâtı devam edecek. Bugünler İsrail halkının itidalli olmaları gereken günler" dedi.
CAN KAYBI ARTIYOR
Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, İsrail'in sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 274'e çıktığını, yaralıların sayısının 1000'i aştığını duyurdu.
Lübnanlı Bakan Ebyad, düzenlediği basın toplantısında İsrail'in saldırılarına ilişkin bilgi verdi.
Ebyad, İsrail'in bugün düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 274'e yükseldiğini, yaralıların sayısının 1024'e çıktığını söyledi.