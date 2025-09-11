İsrail’den Gazze’deki 360 noktaya saldırı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki işgalini kalıcı hale getirmek amacıyla başlattığı saldırılar aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin son rakamları açıkladı. Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 72 cansız bedenin ve 356 yaralının getirildiği aktarıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana ise 12 bin 170 Filistinlinin öldürüldüğü, 51 bin 818 Filistinlinin de yaralandığı açıklandı. Bakanlık, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırıların bilançosunu da açıklarken, hayatını kaybedenlerin sayısının 64 bin 718'e, yaralı sayısının da 163 bin 859'a yükseldiğini bildirdi.