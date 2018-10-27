İsrail'den Gazze'ye 80 hava saldırısı
İsrail dün akşam saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınırın İsrail tarafına roket atıldığı gerekçesiyle Gazze'yi bombalamaya başladı.
İsrail dün akşam saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınırın İsrail tarafına roket atıldığı gerekçesiyle Gazze'yi bombalamaya başladı. Hava saldırılarında en az 80 hedef vuruldu. İsrail dünkü saldırılarında 5 Filistinliyi öldürmüştü.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçakları ile helikopterlerinin Gazze'de Hamas'a ait 80 hedefi vurduğu belirtildi.