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  3. 27 Ekim 2018 10:23

İsrail'den Gazze'ye 80 hava saldırısı

İsrail dün akşam saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınırın İsrail tarafına roket atıldığı gerekçesiyle Gazze'yi bombalamaya başladı.

İsrail'den Gazze'ye 80 hava saldırısı

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İsrail'den Gazze'ye 80 hava saldırısı

İsrail dün akşam saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınırın İsrail tarafına roket atıldığı gerekçesiyle Gazze'yi bombalamaya başladı. Hava saldırılarında en az 80 hedef vuruldu. İsrail dünkü saldırılarında 5 Filistinliyi öldürmüştü.

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İsrail'den Gazze'ye 80 hava saldırısı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçakları ile helikopterlerinin Gazze'de Hamas'a ait 80 hedefi vurduğu belirtildi.

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İsrail'den Gazze'ye 80 hava saldırısı

Açıklamada, bu saldırıların, Gazze'den atıldığı belirtilen roketlere misilleme olarak yapıldığı ifade edildi.

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