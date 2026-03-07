  1. Anasayfa
  4. İsrail'den İran'ın kalbine yeni saldırı dalgası: Havalimanı cehenneme döndü!

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Mehrabad Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlendi. Havalimanından yükselen alevler kilometrelerce uzaktan görüldü.

Kaynak: İHA
İsrail, İran'ın kalbi Tahran'ı bir kez daha hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) yeni saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından Mehrabad Uluslararası Havalimanı ağır bombardımana tutuldu.

Saldırı sonrası havalimanı yerleşkesinden alevler yükseldi. Gece karanlığını aydınlatan alevlerin ve yükselen yoğun dumanların kentin pek çok noktasından görülebildiği bildirildi. 

Saldırı, İsrail ordusunun (IDF) İran rejimine ait kritik hedeflere yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmasından dakikalar sonra gerçekleşti.

