İsrail'den İran'ın kalbine yeni saldırı dalgası: Havalimanı cehenneme döndü!
İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Mehrabad Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlendi. Havalimanından yükselen alevler kilometrelerce uzaktan görüldü.
Kaynak: İHA
İsrail, İran'ın kalbi Tahran'ı bir kez daha hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) yeni saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından Mehrabad Uluslararası Havalimanı ağır bombardımana tutuldu.
1 / 4
Saldırı sonrası havalimanı yerleşkesinden alevler yükseldi. Gece karanlığını aydınlatan alevlerin ve yükselen yoğun dumanların kentin pek çok noktasından görülebildiği bildirildi.
2 / 4
Saldırı, İsrail ordusunun (IDF) İran rejimine ait kritik hedeflere yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmasından dakikalar sonra gerçekleşti.
3 / 4
4 / 4