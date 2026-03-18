İsrail'den kan donduran saldırı: 15 katlı bina yerle bir oldu!

Saldırılar sadece bu binayla sınırlı kalmadı. İsrail savaş uçakları, Beyrut’un merkezinde yer alan ve nüfus yoğunluğuyla bilinen Zuqaq el-Blat ile Basta semtlerini de hedef aldı. Apartmanların arasına düşen bombalar bölgede büyük bir insani krize yol açarken, sivil yerleşim alanlarındaki hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Gece boyunca süren patlama sesleri Beyrut genelinde yankılanırken, binlerce sivilin daha güvenli bölgelere ulaşmak için sokaklara döküldüğü bildirildi. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlar olup olmadığını belirlemek için çalışma başlattı.