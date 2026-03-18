İsrail'den kan donduran saldırı: 15 katlı bina yerle bir oldu!
İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’u gece boyunca ağır bombardıman altında tuttu. Saldırılarda 15 katlı bir gökdelen saniyeler içinde yerle bir olurken, o dehşet anları bölge halkının kameralarına yansıma anbean yansıdı.
Lübnan’ın başkenti Beyrut, İsrail ordusunun gece boyu süren ağır hava saldırılarıyla sarsıldı. Kentin silüetini değiştiren saldırılarda, 15 katlı devasa bir bina doğrudan hedef alınarak tamamen yok edildi. İsrail ordusu, yerle bir edilen 15 katlı binaya yönelik saldırının gerekçesini açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, binanın bodrum katının Hizbullah tarafından stratejik bir finans merkezi olarak kullanıldığı ve burada yüklü miktarda nakit para depolandığı iddia edildi. Saldırı anında çevrede bulunan vatandaşların kaydettiği görüntülerde, dev yapının aldığı isabet sonrası saniyeler içinde kağıt gibi çöktüğü görüldü.
Saldırılar sadece bu binayla sınırlı kalmadı. İsrail savaş uçakları, Beyrut’un merkezinde yer alan ve nüfus yoğunluğuyla bilinen Zuqaq el-Blat ile Basta semtlerini de hedef aldı. Apartmanların arasına düşen bombalar bölgede büyük bir insani krize yol açarken, sivil yerleşim alanlarındaki hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Gece boyunca süren patlama sesleri Beyrut genelinde yankılanırken, binlerce sivilin daha güvenli bölgelere ulaşmak için sokaklara döküldüğü bildirildi. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlar olup olmadığını belirlemek için çalışma başlattı.