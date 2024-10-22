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İsrail'den Suriye'nin kalbinde füzeli suikast: Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin başkenti Şam'da bir araca düzenlenen füze saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaynak: İHA
İsrail'den Suriye'nin kalbinde füzeli suikast: Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Suriye'nin başkenti Şam'daki El Mazzeh Mahallesi'nde bir araca füze saldırısı düzenlendi.

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İsrail'den Suriye'nin kalbinde füzeli suikast: Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Suriye Savunma Bakanlığı, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını aktararak, saldırının hedefindeki kişilerin kimliklerini paylaşmadı.

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İsrail'den Suriye'nin kalbinde füzeli suikast: Ölü ve yaralılar var - Resim: 3

Yerel kaynaklar, hedef alınan aracın El Mazzeh'da İsrail tarafından öldürülen Hamas lideri Yahya Sinwar için kurulan taziye evine gittiğini ifade etti.

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İsrail'den Suriye'nin kalbinde füzeli suikast: Ölü ve yaralılar var - Resim: 4
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