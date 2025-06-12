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İsrail'in alıkoyduğu Türk aktivistler serbest bırakıldı

İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası sularda alıkoyduğu 2'si Türk 6 aktivistin sınır dışı edilmek üzere Tel Aviv’deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı’na götürüldüğü bildirildi. Dışişleri Bakanlığı da 2 Türk aktivistin serbest bırakıldığını duyurdu.

Kaynak: DHA
İsrail'in alıkoyduğu Türk aktivistler serbest bırakıldı - Resim: 1

İsrail’in Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası sularda alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2'si Türk 6 aktivistin ülkeden sınır dışı edilmek üzere Tel Aviv’deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı’na götürüldü. 

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İsrail'in alıkoyduğu Türk aktivistler serbest bırakıldı - Resim: 2

Havalimanı götürülen aktivistler arasında Türk vatandaşı Şuayb Ordu ve Türk asıllı Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın da bulunduğu belirtildi. 

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İsrail'in alıkoyduğu Türk aktivistler serbest bırakıldı - Resim: 3

İsrail'in gözaltında tuttuğu ve bugün sınır dışı edeceği diğer aktivistlerin Hollanda'dan Mark van Rennes, Brezilya’dan Thiago Avila, Fransa'dan Reva Viard ve Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan olduğu kaydedildi.

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İsrail'in alıkoyduğu Türk aktivistler serbest bırakıldı - Resim: 4

İsrail’in gözaltında tuttuğu Fransa vatandaşı aktivistler Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi’nin ise yarın öğleden sonra ülkeden sınır dışı edilmesinin beklendiği bilgisi paylaşıldı.

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