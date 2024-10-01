İsrail'in vurduğu Lübnan'dan Türkiye'ye kaçış başladı: Akın akın geliyorlar

Beyrut'a yaşanan olaylardan sonra İstanbul'a geldiğini söyleyen Lübnanlı gazeteci Lina jihaab, “Son yaşanan olaylardan sonra Beyrut'ta durum iyi değil. Herkesin bildiği gibi Lübnan'da birkaç güvenli bölge var. Ben orada yaşamama rağmen İstanbul'a gelmeyi tercih ettim. Burada birkaç gün kalıp olup biteni televizyondan takip edeceğim. İnşallah Lübnan ordusu ülkede her yerde olur, bizde geri döneriz. Bizde Lübnan'ın Dünyadaki ülkeler gibi güvenli bir ülke olmasını istiyoruz" diye konuştu. (DHA)