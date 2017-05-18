İsrailli bakandan skandal elbise !

Kapılarını 70'inci kez yeni filmlere açan dünyanın en ünlü festivalinde yıldızlar kırmızı halıda şov yaptı ancak politik anlamda ses getiren Regev oldu. Elbisenin uzun eteğinin alt kısmında, kutsal şehir Kudüs'ün panaromik bir fotoğrafı yer alıyordu.