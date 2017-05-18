  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 18 Mayıs 2017 21:55

İsrailli bakandan skandal elbise !

Cannes Film Festivali'nin açılışında giydiği elbiseyle büyük tartışmalara neden olan İsrailli aşırı sağcı Kültür Bakanı Regev'e yanıt gecikmedi.

İsrailli bakandan skandal elbise !

Cannes Film Festivali'nin açılışına katılan aşırı sağcı Kültür Bakanı Regev'in giydiği uzun elbisenin alt kısmında, kutsal şehir Kudüs'ün fotoğrafı vardı. İsrail işgali altındaki kenti eteğinde taşıyan Regev'e sosyal medyada gerçek hatırlatıldı!

1/ 8
İsrailli bakandan skandal elbise !

İsrailli aşırı sağcı Kültür Bakanı Miri Regev, Cannes Film Festivali'nin açılışında giydiği elbise skandala yol açtı.

2/ 8
İsrailli bakandan skandal elbise !

Kapılarını 70'inci kez yeni filmlere açan dünyanın en ünlü festivalinde yıldızlar kırmızı halıda şov yaptı ancak politik anlamda ses getiren Regev oldu. Elbisenin uzun eteğinin alt kısmında, kutsal şehir Kudüs'ün panaromik bir fotoğrafı yer alıyordu.

3/ 8
İsrailli bakandan skandal elbise !

Bakan Regev, ülkesinin bağımsızlığının 50. yılı ve Kudüs'le yeniden birleşmeyi kutlamak için söz konusu elbiseyi giydiğini söyledi.

4/ 8