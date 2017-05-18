İsrailli bakandan skandal elbise !
Cannes Film Festivali'nin açılışında giydiği elbiseyle büyük tartışmalara neden olan İsrailli aşırı sağcı Kültür Bakanı Regev'e yanıt gecikmedi.
Cannes Film Festivali'nin açılışına katılan aşırı sağcı Kültür Bakanı Regev'in giydiği uzun elbisenin alt kısmında, kutsal şehir Kudüs'ün fotoğrafı vardı. İsrail işgali altındaki kenti eteğinde taşıyan Regev'e sosyal medyada gerçek hatırlatıldı!
İsrailli aşırı sağcı Kültür Bakanı Miri Regev, Cannes Film Festivali'nin açılışında giydiği elbise skandala yol açtı.
Kapılarını 70'inci kez yeni filmlere açan dünyanın en ünlü festivalinde yıldızlar kırmızı halıda şov yaptı ancak politik anlamda ses getiren Regev oldu. Elbisenin uzun eteğinin alt kısmında, kutsal şehir Kudüs'ün panaromik bir fotoğrafı yer alıyordu.