İsrailli model kendisine benzeyen cinsel ilişki oyuncağı üreten firmaya dava açtı

Aris, firmanın ürettiği parçanın yüzündeki bene kadar benzerlik taşıdığını savunarak "Bu sadece yüzümdeki ben ve adımla ilgili değil. Şişme bebekler neticede yapay bebekler ve yalnızca belirli bir noktaya kadar insana benzetilebilirler. Fakat bu benim kimliğimle, fotoğraflarımla, videolarımla ve sosyal medya hesaplarımla ilişkilendirilince, kasten yapılmış demektir" ifadelerini kullandı.