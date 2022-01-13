İsrailli model kendisine benzeyen cinsel ilişki oyuncağı üreten firmaya dava açtı
İsrailli bir model Yael Cohen Aris, kendisine benzer cinsel ilişki bebeği ürettiği için Çinli bir firmaya dava açtı.
Yael Cohen Aris, pazartesi günü yaptığı açıklamada Irontech Dolls firmasının kendisinden izin almadan yüzünün detaylarını kullanarak bir şişme bebek parçası yaptığını öne sürdü.
Irontech Dolls'un ürettiği şişme bebekler, baş kısımları değiştirilebilecek şekilde tasarlanıyor.
25 yaşındaki Instagram modeli, "Yael" adlı şişme bebeğin baş kısmının çevrimiçi platformlarda kendisine ait fotoğraflar kullanarak tasarlandığını iddia etti.
Aris, firmanın ürettiği parçanın yüzündeki bene kadar benzerlik taşıdığını savunarak "Bu sadece yüzümdeki ben ve adımla ilgili değil. Şişme bebekler neticede yapay bebekler ve yalnızca belirli bir noktaya kadar insana benzetilebilirler. Fakat bu benim kimliğimle, fotoğraflarımla, videolarımla ve sosyal medya hesaplarımla ilişkilendirilince, kasten yapılmış demektir" ifadelerini kullandı.