Issız adada film gibi hayatta kalma mücadelesi! ''Kömür bile yedim''

GECEYİ MAĞARADA GEÇİRDİ

İlk olarak barınacak bir yer aradığını belirten Nedy geceyi bir mağarada geçirdikten sonra adayı keşfe çıktığını açıkladı.

Bu keşif sonrasında yerel balıkçı tarafından kurulan derme çatma bir çadır bulan adam burada 2 limon ve 2 su şişesi buldu.

Hayatta kalabilmek için bir süre sonra şişeye deniz suyu dolduran adam 'kömür bile yedim' dedi.