Issız koyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ulaşımı olmayan koyda mahsur kalan 8 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahsur kalan kişilerin kurtarılma anları havadan görüntülendi.
Muslu beldesine bağlı Göbü köyünde, dün akşam saatlerinde denize girerek dalgalara kapılan bir kişi ile onu kurtarmaya çalışan 7 kişinin sığındıkları koydan kurtarılması için yürütülen ve gece saatlerinde ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.
Amasra ve Zonguldak Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, sabah gün ağarmasıyla birlikte koyda mahsur kalan 8 kişinin bulunduğu noktaya ulaştı.
Denizdeki dalgaların azalmasıyla botla koya ulaşan ekipler, saat 06.00 sıralarında önce mahsur kalan Mustafa Tuğra Kahraman (9) ile Milat Babalık'ı (11) kurtardı.