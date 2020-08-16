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  3. 16 Ağustos 2020 10:18

Issız koyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ulaşımı olmayan koyda mahsur kalan 8 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahsur kalan kişilerin kurtarılma anları havadan görüntülendi.

Issız koyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Muslu beldesine bağlı Göbü köyünde, dün akşam saatlerinde denize girerek dalgalara kapılan bir kişi ile onu kurtarmaya çalışan 7 kişinin sığındıkları koydan kurtarılması için yürütülen ve gece saatlerinde ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.

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Issız koyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Amasra ve Zonguldak Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, sabah gün ağarmasıyla birlikte koyda mahsur kalan 8 kişinin bulunduğu noktaya ulaştı.

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Issız koyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Denizdeki dalgaların azalmasıyla botla koya ulaşan ekipler, saat 06.00 sıralarında önce mahsur kalan Mustafa Tuğra Kahraman (9) ile Milat Babalık'ı (11) kurtardı.

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Issız koyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Ardından onları kurtarmaya gelen 6 kişi de sırayla bota alındı. 8 kişi, botla Zonguldak Limanı'na götürüldü.

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