Issız koyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Muslu beldesine bağlı Göbü köyünde, dün akşam saatlerinde denize girerek dalgalara kapılan bir kişi ile onu kurtarmaya çalışan 7 kişinin sığındıkları koydan kurtarılması için yürütülen ve gece saatlerinde ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.



