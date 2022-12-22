İşsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı... İşte zamlı ücretler!
Asgari ücrete yüzde 54.66 oranında zam yapılmasının ardından işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, staj ücretleri, askerlik ve doğum borçlanması gibi ücretler de arttı.
Milyonları ilgilendiren asgari ücrete ilişkin açıklama bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2023 asgari ücret zammını belirleyemediğini ve yeni asgari ücretin Hükümet olarak belirlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında 2023 asgari ücretin yüzde 54,6 oranında arttırılarak net 8 bin 500 TL olduğunu açıkladı.
Gelir Vergisi istisnası tamamına uygulanırsa, asgari ücretin işverene toplam maliyeti 10 bin 8 TL olacak.
Buna göre 2022 Ocak ayına göre artış yüzde 100, 2022 Temmuz ayına göre yüzde 54,66 olarak gerçekleşti.
Öte yandan kritik toplantıya Türk-İş katılmadı. Türk-İş 9 bin liranın altında olursa anlaşmaya varmayacaklarını açıklamıştı. Türk-İş'in söz konusu zam rakamına muhalefet şerhi koyduğu öğrenildi.
2023 asgari ücret dökümü:
Net ücret: 8 bin 506,80 TL
Brüt ücret: 10 bin 8 TL
Ocak 2022'ye göre artış: Yüzde 100
Temmuz 2022'ye göre artış: Yüzde 54,66
Yıllık ortala artış: Yüzde 74,43
Asgari ücrete yapılan zamla birlikte bazı ücretlerde de otomatik olarak artış yapılacak. Buna göre; işsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, genel sağlık sigortası primleri, 65 yaş üstü aylıkları, engelli aylığı, isteğe bağlı sigorta primleri ve staj ücretlerine zam yapılacak.
İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?
Asgari ücrete yapılan zamla birlikte en düşük işsizlik maaşı 3.049 liraya, en yüksek işsizlik maaşı ise 7.885 liraya yükseldi.