İşsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı... İşte zamlı ücretler!

Milyonları ilgilendiren asgari ücrete ilişkin açıklama bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2023 asgari ücret zammını belirleyemediğini ve yeni asgari ücretin Hükümet olarak belirlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında 2023 asgari ücretin yüzde 54,6 oranında arttırılarak net 8 bin 500 TL olduğunu açıkladı.

Gelir Vergisi istisnası tamamına uygulanırsa, asgari ücretin işverene toplam maliyeti 10 bin 8 TL olacak.

Buna göre 2022 Ocak ayına göre artış yüzde 100, 2022 Temmuz ayına göre yüzde 54,66 olarak gerçekleşti.

Öte yandan kritik toplantıya Türk-İş katılmadı. Türk-İş 9 bin liranın altında olursa anlaşmaya varmayacaklarını açıklamıştı. Türk-İş'in söz konusu zam rakamına muhalefet şerhi koyduğu öğrenildi.