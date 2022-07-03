İşsizlik maaşı, evde bakım aylığı, 65 yaş maaşı... Asgari ücretle birlikte neler değişecek?

İşsizlik ödeneğinin en düşüğü 2 bin 588 lira en yükseği 5 bin 176 lira oldu.

Asgari ücretli bir çalışanının bir yıllık kıdem tazminatı 6 bin 471 liraya yükselecek.



Brüt maaşı 7 bin 500 TL olan bir işçi zam olmasa bile 198 TL fazla kazanacak.

Yeni asgari ücret artışı ile birlikte GSS primi olarak 194.13 lira ödenecek.

65 yaş aylığı gelir sınırı Temmuz’da itibaren 1833.45 liraya çıkacak.

Staj yapan lise ve üniversite öğrencilerine ödenen ücret 1650 liraya çıkacak.

Askerlik ve doğum borçlanması ile isteğe bağlı sigorta primleri artacak.