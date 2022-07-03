İşsizlik maaşı, evde bakım aylığı, 65 yaş maaşı... Asgari ücretle birlikte neler değişecek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete yapılan zammı açıklamasından sonra birçok maaş arttı. işte asgari ücretle birlikte artan maaşlar...
Asgari ücretle birlikte neler değişecek? Milyonlarca kişi şimdi bu sorunun yanıtını merak ediyor. Yeni ücretin 5.500 TL’ye yükselmesiyle bazı ödemelerde de artış olacak. İşte asgari ücretin değişmesi ile birlikte artış yaşanacak o ödemeler:
İşsizlik ödeneğinin en düşüğü 2 bin 588 lira en yükseği 5 bin 176 lira oldu.
Asgari ücretli bir çalışanının bir yıllık kıdem tazminatı 6 bin 471 liraya yükselecek.
Brüt maaşı 7 bin 500 TL olan bir işçi zam olmasa bile 198 TL fazla kazanacak.
Yeni asgari ücret artışı ile birlikte GSS primi olarak 194.13 lira ödenecek.
65 yaş aylığı gelir sınırı Temmuz’da itibaren 1833.45 liraya çıkacak.
Staj yapan lise ve üniversite öğrencilerine ödenen ücret 1650 liraya çıkacak.
Askerlik ve doğum borçlanması ile isteğe bağlı sigorta primleri artacak.
ASGARİ ÜCRETİN NET TUTARI 5 BİN 500 TL OLDU
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı’na göre; İşçinin bir aylık normal çalışma karşılığı asgari ücreti; 1/7/2022-31/12/2022 tarihleri arasında günlük brüt 215,7 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutarın aylık brüt tutarı 6.471 TL ve net tutarı 5.500,35 TL olarak tespit edilmiştir. Asgari ücretteki artış yüzde 29,31 oranında yapılmıştır.
Asgari ücretteki artışlar, memurların ve sözleşmeli personelin de içinde bulunduğu 83,6 milyonu bir şekilde etkilemektedir. Kimilerinin eline geçen ücret tutarı artarken kimilerinin de üzerindeki mali yük artmaktadır. Bazıları da aylık almaya başlamaktadır. Dolayısıyla asgari ücret artışı birçok kesimi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen bir özellik arz etmektedir.
ASGARİ ÜCRET MEMUR MAAŞLARINI DOĞRUDAN ETKİLER Mİ?
Yenişafak gazetesinin haberine göre; Bütün çalışanlar ve özelde de memurlar ve sözleşmeli personel için asgari ücretten vergi alınmayacağı için aynı tutardaki gelir vergisi memur ve sözleşmeli personel maaşlarından hesaplanan vergiden indirileceği için memur ve sözleşmeli personel maaşları asgari ücretteki artıştan doğrudan etkilenmektedir.