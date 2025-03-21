İstanbul açıklarında korku dolu anlar: Dev gemi karaya oturdu!

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Rusya’dan Mozambik’e seyir halindeyken Ahırkapı Demir Sahası’nda karaya oturan Xın Haı Tong 37 isimli 190 metre boyundaki dökme yük gemisi için, Kılavuz Kaptanımız, Kurtarma Uzmanımız, balık adam ekibimiz, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz ve KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup kurtarma çalışmalarına başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.