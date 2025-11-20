İstanbul açıklarındaki gemide zehirlenme vakası: Bir kişi hayatını kaybetti

Açıklamada, "Sahil Güvenlik - Olay yeri inceleme ve AFAD KRBN ekiplerinin gemide yaptığı incelemede, geminin Slop Tankını kimyasalla temizlemeye giren ilk mürettebatın zehirlenerek olay yerinde hayatını kaybettiği, onu kurtarmaya çalışan diğer iki mürettebatın da kimyasaldan etkilenerek zehirlendiği belirlenmiştir. Tank içerisinde yapılan incelemede yüksek miktarda amonyak, hidrojen sülfür ve VOC (organik uçucu gaz) tespit edilmiştir. Zehirlenen iki mürettebat, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikeleri devam etmektedir. Rusya vatandaşı 13 mürettebatın bulunduğu gemideki diğer 9 mürettebat tahliye edilirken, gemi kaptanı gemide bulunma zorunluluğu nedeniyle gemide bırakılmıştır. Geminin 2. Kaptanı ise yürütülen soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla gözaltına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.