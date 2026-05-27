İstanbul acil servisler acemi kasaplarla doldu!
Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurbanlıkları kesmeye ya da etleri parçalamaya çalışırken kendilerini yaralayan çok sayıda vatandaş hastanelik oldu.
Kurban Bayramı'nın birinci gününde ibadetlerini yerine getirmek için sabahın erken saatlerinde kesim alanlarına ve evlerinin önüne giden vatandaşlardan bazıları dikkatsizliğin kurbanı oldu. Keskin bıçaklar ve huysuzlanan hayvanlar nedeniyle yaralanan çok sayıda kişi acil servislerin yolunu tuttu.
İstanbul'un hem Anadolu hem de Avrupa yakasındaki hastanelerde benzer yoğunluklar yaşandı. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi ile Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kurban keserken veya et doğrarken yaralanan vatandaşlarla doldu.
"Evde Etleri Ayıklarken Elimi Kestim"
Kurban kesim merkezlerinde olmasa da evdeki et hazırlığı sırasında yaralanan Mehmet A., kazanın mutfakta yaşandığını belirtti. A., "Kurbanı ben kesmedim aslında. Evde kesilen etleri ayıklayıp doğrarken bir anlık dikkatsizlikle elimi kestim. Önemli bir şey yok, hastanede 2 dikiş attılar" diyerek yaşadığı anları anlattı.
Sultangazi'de kesim yaptığı sırada yaralanarak Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Serdar D. ise, "Hayvanı kestik. Tam derisini yüzerken o sırada kazayla kolumuzu kestik. 5 dikiş var, onun haricinde bir şey yok Allahın izniyle. Kurban keserken dikkatli olsunlar, acele etmesinler. İyi bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı. .