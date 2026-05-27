İstanbul acil servisler acemi kasaplarla doldu!

"Evde Etleri Ayıklarken Elimi Kestim"

Kurban kesim merkezlerinde olmasa da evdeki et hazırlığı sırasında yaralanan Mehmet A., kazanın mutfakta yaşandığını belirtti. A., "Kurbanı ben kesmedim aslında. Evde kesilen etleri ayıklayıp doğrarken bir anlık dikkatsizlikle elimi kestim. Önemli bir şey yok, hastanede 2 dikiş attılar" diyerek yaşadığı anları anlattı.

Sultangazi'de kesim yaptığı sırada yaralanarak Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Serdar D. ise, "Hayvanı kestik. Tam derisini yüzerken o sırada kazayla kolumuzu kestik. 5 dikiş var, onun haricinde bir şey yok Allahın izniyle. Kurban keserken dikkatli olsunlar, acele etmesinler. İyi bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı. .