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  4. İstanbul Adalet Sarayı'nda ortalık karıştı

İstanbul Adalet Sarayı'nda X-Ray arbedesi

İstanbul Adalet Sarayı'na gelen İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç çantasını X-Ray cihazından geçirmek istememesi üzerine gerginlik yaşandı. Güvenlik görevlileri ile Saraç arasında çıkan arbedeye polis müdahale etti.

Kaynak: DHA
İstanbul Adalet Sarayı'nda X-Ray arbedesi - Resim: 1

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi'nce, 2025 CMK ücret tarifesinin avukatlık asgari ücret tarifesine eşitlenmesi amacıyla basın açıklaması gerçekleştirildi. 

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İstanbul Adalet Sarayı'nda X-Ray arbedesi - Resim: 2

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç adliyeye girişi sırasında çantasını X-Ray cihazından geçirmek istemeyince tartışma çıktı.

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İstanbul Adalet Sarayı'nda X-Ray arbedesi - Resim: 3

Tartışma sırasında Saraç ile özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. 

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İstanbul Adalet Sarayı'nda X-Ray arbedesi - Resim: 4

Polisin müdahalesiyle gerginlik son buldu.

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