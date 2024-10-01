İstanbul Adalet Sarayı'nda X-Ray arbedesi
İstanbul Adalet Sarayı'na gelen İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç çantasını X-Ray cihazından geçirmek istememesi üzerine gerginlik yaşandı. Güvenlik görevlileri ile Saraç arasında çıkan arbedeye polis müdahale etti.
Kaynak: DHA
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi'nce, 2025 CMK ücret tarifesinin avukatlık asgari ücret tarifesine eşitlenmesi amacıyla basın açıklaması gerçekleştirildi.
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İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç adliyeye girişi sırasında çantasını X-Ray cihazından geçirmek istemeyince tartışma çıktı.
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Tartışma sırasında Saraç ile özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.
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Polisin müdahalesiyle gerginlik son buldu.
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