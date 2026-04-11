İstanbul - Antalya yolunda Daltonlar operasyonu! Araçtan el bombası çıktı!
Kütahya-Eskişehir karayolunda narkotik ekiplerince durdurulan şüpheli bir araçtan el bombası çıktı. Yapılan incelemede, "Daltonlar" suç örgütü üyesi olduğu belirlenen 2 şüphelinin, İstanbul'dan Antalya'ya kanlı bir eylem gerçekleştirmek üzere yola çıktıkları deşifre edildi. Aracın kapı döşemesinin altına gizlenmiş el bombası ele geçirildi.
Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis uygulama noktasında görev yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli görülen bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan detaylı aramada sağ kapı döşemesinin altına gizlenmiş bir kutu içerisinde el bombası ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler İ.E. ve A.Y. gözaltına alındı.
Yapılan ilk incelemelerde şüphelilerin suç örgütü ‘Daltonlar’ ile bağlantılı oldukları ve İstanbul’dan Antalya’ya giderek bir saldırı gerçekleştirmeyi planladıkları tespit edildi.