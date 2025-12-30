İstanbul Bakırköy açıklarında hareketli dakikalar: İki tanker acil durum çağrısı yaptı
İstanbul Florya açıklarında iki tankerden acil durum çağrısı yapılması üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.
Olay, Florya Demir Sahası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 141 metre uzunluğundaki Azerbaycan bandıralı 'Kalbajar' isimli tankerin zincirleri 115 metre uzunluğundaki 'Alatepe' isimli tankerin pervanesine dolandı.
Bu nedenle hareket edemeyen iki tanker, akıntının etkisiyle birbirine temas etti. Gemilerden yapılan yardım çağrısı üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı can kurtarma ekipleri ile Kurtarma-9 römorkörü ile gemi personelinin kurtarılması için çalışma başlatmak üzere AFAD'a bağlı bir ekip ve Kıyı Emniyeti Müdürlüğü'ne bağlı 4 araç ile 14 personel olay yerine sevk edildi.
BİR TANKER KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU
Gemilerden Azerbaycan bandralı 'Kalbajar' isimli tanker zincirinden kurtularak kendi imkanlarıyla motorlarını çalıştırarak bölgeden uzaklaşırken 'Alatepe' isimli tankerin pervanesine dolanan zincirin rüzgarın şiddetini azaltmasının ardından sonra Kıyı Emniyeti dalgıçlarının çalışmalarıyla kurtarılacağı öğrenildi.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada; "KALBAJAR" isimli 141 metre boyundaki tanker ile "ALATEPE" isimli 115 metre boyundaki tankerin Küçükçekmece Demir Sahası'nda birbirine temas ettiği bilgisi üzerine ve gemilerin kıyıya yakın olmaları nedeniyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı kara tahlisiye (can kurtarma) ekibimiz ve KURTARMA-9 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi." ifadelerine yer verildi.