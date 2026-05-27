İstanbul bayramın birinci günü hayalet şehre döndü
Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbulluların şehirden ayrılmasıyla birlikte megakentte trafik yoğunluğu en düşük seviyeye ulaştı. İBB verilerine göre bayramın birinci günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 4 olarak ölçüldü.
Kaynak: DHA/İHA
İstanbul’da Kurban Bayramı'nın birinci gününde, milyonlarca vatandaşın memleketine ve tatil beldelerine gitmesiyle yollar tamamen boş kaldı. Kent genelinde alışılmış araç yoğunluğunun yerini sakinlik aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 09:30 sıralarında yoğunluk yüzde 4 olarak ölçüldü.
Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kadıköy D-100 Karayolu'nda da yoğunluk olmadığı görüldü.
Normal günlerde yoğunluk yaşanan ana arterler, köprü bağlantı yolları ve toplu ulaşım noktalarında sakinlik gözlendi. Trafiksiz D-100 karayolu havadan görüntülendi.
