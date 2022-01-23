İstanbul beyaza büründü! İşte kentten kar manzaraları

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağısı nedeniyle birçok bölge beyaza büründü. Sabah işlerine gitmek isteyen vatandaşlar güne beyaz örtü ile uyandı. Beyaza bürünen Taksim Meydanı'nda karın keyfini turistler çıkardı. Turistler, anıt önünde ve nostaljik tramvay önünde bol bol kar hatırası fotoğrafı çekti.