İstanbul beyaza büründü! İşte kentten kar manzaraları
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Sabah işlerine gitmek isteyen vatandaşlar güne beyaz örtü ile uyandı.
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağısı nedeniyle birçok bölge beyaza büründü. Sabah işlerine gitmek isteyen vatandaşlar güne beyaz örtü ile uyandı. Beyaza bürünen Taksim Meydanı'nda karın keyfini turistler çıkardı. Turistler, anıt önünde ve nostaljik tramvay önünde bol bol kar hatırası fotoğrafı çekti.
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Daha önce yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı şehir merkezlerinde de etkisini gösterdi.
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Gece boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle evlerin çatıları ve yeşil alanlar beyaza büründü.
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Ana yolların açık olduğu görülürken ara sokakların karla kaplı olduğu görüldü.
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