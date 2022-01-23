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İstanbul beyaza büründü! İşte kentten kar manzaraları

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Sabah işlerine gitmek isteyen vatandaşlar güne beyaz örtü ile uyandı.

İstanbul beyaza büründü! İşte kentten kar manzaraları - Resim: 1

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağısı nedeniyle birçok bölge beyaza büründü. Sabah işlerine gitmek isteyen vatandaşlar güne beyaz örtü ile uyandı. Beyaza bürünen Taksim Meydanı'nda karın keyfini turistler çıkardı. Turistler, anıt önünde ve nostaljik tramvay önünde bol bol kar hatırası fotoğrafı çekti.

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İstanbul beyaza büründü! İşte kentten kar manzaraları - Resim: 2

Daha önce yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı şehir merkezlerinde de etkisini gösterdi.

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İstanbul beyaza büründü! İşte kentten kar manzaraları - Resim: 3

Gece boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle evlerin çatıları ve yeşil alanlar beyaza büründü. 

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İstanbul beyaza büründü! İşte kentten kar manzaraları - Resim: 4

Ana yolların açık olduğu görülürken ara sokakların karla kaplı olduğu görüldü.

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