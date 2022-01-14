İstanbul Boğazı turkuaza büründü
Turkuaz renge bürünen İstanbul Boğazı görenleri kendine hayran bıraktı.
İstanbul'da günlerdir etkili olan fırtına ve yağışı nedeniyle İstanbullular neredeyse hiç güneşi görmedikleri günler geçirmek zorunda kaldı.
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Ancak bugün bulutların şehrin üzerini terk etmesiyle güneş yeniden yüzünü gösterdi.
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İstanbul Boğazı'nda denizin rengi turkuaz renge bürünürken, boğazın güzelliğine güzellik kattı.
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Boğazda gezi düzenleyen tur teknelerine güzel havada ilgi yoğun oldu.
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