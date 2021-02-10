İstanbul Boğazı'dan geçen Amerikan gemisinde dikkat çeken görüntü
İstanbul Boğazı'ndan peş peşe savaş gemileri geçti. ABD'ye ait gemilerin güvertesindeki çok sayıda askerlerin İstanbul Boğazı'nı seyrettiği görüldü.
ABD savaş gemileri 1 saat arayla İstanbul Boğazı'ndan geçti. ABD Donanmasına ait DDG 78 Borda numaralı 'USS Porter' adlı füze fırkateyni saat 08.00 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi.
Yaklaşık 1 saatte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü.
Savaş gemisinin ön ve arka bölümünden silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görülürken diğer askerlerin güvertede Boğaz'ı seyrettiği görüldü.