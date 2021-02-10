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  3. 10 Şubat 2021 14:02

İstanbul Boğazı'dan geçen Amerikan gemisinde dikkat çeken görüntü

İstanbul Boğazı'ndan peş peşe savaş gemileri geçti. ABD'ye ait gemilerin güvertesindeki çok sayıda askerlerin İstanbul Boğazı'nı seyrettiği görüldü.

İstanbul Boğazı'dan geçen Amerikan gemisinde dikkat çeken görüntü

ABD savaş gemileri 1 saat arayla İstanbul Boğazı'ndan geçti. ABD Donanmasına ait DDG 78 Borda numaralı 'USS Porter' adlı füze fırkateyni saat 08.00 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi.

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İstanbul Boğazı'dan geçen Amerikan gemisinde dikkat çeken görüntü

Yaklaşık 1 saatte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü.

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İstanbul Boğazı'dan geçen Amerikan gemisinde dikkat çeken görüntü

Savaş gemisinin ön ve arka bölümünden silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görülürken diğer askerlerin güvertede Boğaz'ı seyrettiği görüldü.

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İstanbul Boğazı'dan geçen Amerikan gemisinde dikkat çeken görüntü

Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi, Marmara Denizine açıldı.

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