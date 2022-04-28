İstanbul Boğazı'nda 80 bin kişilik iftar

Üsküdar’ın bu muhteşem manzarasında, tarihi Yarımada karşımızda ve Salacak sahilinde yediden yetmiş yediye kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla zenginiyle, fakiriyle muhteşem bir akşam yaşıyoruz. Belli ki vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz çok özlemiş. Covid dolayısıyla iki yıl ara verdik maalesef böyle toplu iftar programlarına.