İstanbul Boğazı'nda can pazarı: Tekne battı, 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
İstanbul Boğazı'nda içinde 4 kişi ve 1 köpeğin bulunduğu tekne battı. Denize düşen 3 kişi ve köpek başka bir tekne tarafından kurtarılırken, 1 kişi denizde kayboldu. Kayıp olan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Olay, saat 22.00 sıralarında Sarıyer Tarabya açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 4 kişi ve 1 köpeğin bulunduğu tekne henüz bilinmeyen bir nedenle battı.
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Teknenin batmasıyla 1 kişi gözden kaybolurken, 3 kişi ve köpek yüzmeye başladı. O sırada teknesiyle oradan geçen tekne kaptanı A.B. sesleri duyarak denizde yaşam mücadelesi veren 3 kişiyi ve köpeği kurtararak tekneye aldı.
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Kurtarılan vatandaşlar ve köpek kıyıya çıkarılarak polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kıyıya çıkarılan 3 kişinin ve köpeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, denizde kaybolan kişi için arama çalışmaları başlatıldı.
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Sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisinin katıldığı arama çalışmaları devam ediyor.
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