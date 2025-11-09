İstanbul Boğazı'nda dehşet! Balıkçıların oltasına ceset takıldı
İstanbul Beykoz açıklarında denizde erkek cesedi bulundu. Sahilde balık tutan vatandaşların oltasına takılan ceset, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarıldı.
Kaynak: DHA
Olay, sabah saatlerinde Paşabahçe açıklarında meydana geldi. Sahilde balık tutan vatandaşların oltasına ceset takıldı.
Denizde hareketsiz halde bir kişi olduğunu gören vatandaşlar cesedin akıntıyla açıklara sürüklenmesini engellemek için müdahale etti.
Vatandaşlar ardından da durumu polis ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polis, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekipler tarafından sudan çıkarılan ceset Sahil Güvenlik teknesine alındı.
