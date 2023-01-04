İstanbul Boğazı'nda endişelendiren istila! Görüntüler korkuttu
Sarıyer sahili deniz analarıyla doldu. Görüntü karşısında hayrete düşen vatandaşlar, denizanalarının yoğun denizdeki kirlilikten dolayı ortaya çıktığını söylerken sahili beyaza bürüyen denizanaları dron ile görüntülendi.
İstanbul Boğazı deniz anası istilasıyla karşıya karşıya kaldı. Sarıyer sahili büyüklü küçüklü deniz analarıyla beyaza büründü.
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Yaklaşık 2 kilometrelik sahil şeridi deniz analarıyla kaplandı.
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Sahildeki deniz anaları görenleri hayrete düşürdü.
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Çevre sakinleri denizanalarının denizdeki yoğun kirlilikten dolayı ortaya çıktığını söyledi. Sahili beyaza bürüyen denizanaları havadan görüntülendi.
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