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  4. İstanbul Boğazı'nda endişelendiren istila! Görüntüler korkuttu

İstanbul Boğazı'nda endişelendiren istila! Görüntüler korkuttu

Sarıyer sahili deniz analarıyla doldu. Görüntü karşısında hayrete düşen vatandaşlar, denizanalarının yoğun denizdeki kirlilikten dolayı ortaya çıktığını söylerken sahili beyaza bürüyen denizanaları dron ile görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nda endişelendiren istila! Görüntüler korkuttu - Resim: 1

İstanbul Boğazı deniz anası istilasıyla karşıya karşıya kaldı. Sarıyer sahili büyüklü küçüklü deniz analarıyla beyaza büründü. 

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İstanbul Boğazı'nda endişelendiren istila! Görüntüler korkuttu - Resim: 2

Yaklaşık 2 kilometrelik sahil şeridi deniz analarıyla kaplandı. 

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İstanbul Boğazı'nda endişelendiren istila! Görüntüler korkuttu - Resim: 3

Sahildeki deniz anaları görenleri hayrete düşürdü.

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İstanbul Boğazı'nda endişelendiren istila! Görüntüler korkuttu - Resim: 4

Çevre sakinleri denizanalarının denizdeki yoğun kirlilikten dolayı ortaya çıktığını söyledi. Sahili beyaza bürüyen denizanaları havadan görüntülendi.

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