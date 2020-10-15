İstanbul Boğazı'nda eşsiz görüntüler!
Yunuslar kimi zaman sahil kenarlarına kadar gelerek kendilerini gösteriyor kimi zamanda kıyıdan kilometrelerce uzakta gemilerin önünde veya peşinde gözüküyorlar.
Yunuslar kimi zaman sahil kenarlarına kadar gelerek kendilerini gösteriyor kimi zamanda kıyıdan kilometrelerce uzakta gemilerin önünde veya peşinde gözüküyorlar.
İstanbul Boğazı'ndan geçen dev gemilerin bazılarıyla oyun oynarcasına yüzen yunuslar havadan görüntülendi.
Çekilen görüntülerde geminin önünde havaya zıplayarak yüzen yunuslar kartpostallık görüntüler oluşturdu.