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  3. 15 Ekim 2020 10:20

İstanbul Boğazı'nda eşsiz görüntüler!

Yunuslar kimi zaman sahil kenarlarına kadar gelerek kendilerini gösteriyor kimi zamanda kıyıdan kilometrelerce uzakta gemilerin önünde veya peşinde gözüküyorlar.

İstanbul Boğazı'nda eşsiz görüntüler!

Yunuslar kimi zaman sahil kenarlarına kadar gelerek kendilerini gösteriyor kimi zamanda kıyıdan kilometrelerce uzakta gemilerin önünde veya peşinde gözüküyorlar.

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İstanbul Boğazı'nda eşsiz görüntüler!

İstanbul Boğazı'ndan geçen dev gemilerin bazılarıyla oyun oynarcasına yüzen yunuslar havadan görüntülendi.

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İstanbul Boğazı'nda eşsiz görüntüler!

Çekilen görüntülerde geminin önünde havaya zıplayarak yüzen yunuslar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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İstanbul Boğazı'nda eşsiz görüntüler!

Metrelerce yukarı zıplayan yunuslar gemiden daha hızlı ilerleyerek adeta oyun oynadı.

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