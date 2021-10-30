İstanbul Boğazı'nda faciaya ramak kaldı! Kıyıya metreler kala durabildi
İstanbul Boğazı'nda Vaniköy açıklarında 102 metre boyundaki kargo gemisi sürüklendi. Gemi kıyıya metreler kala durdu.
Makine arızası yapan 102 metre uzunluğundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisi İstanbul Boğazı'na demir atarken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine yönlendirildi.
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Kuzey-Güney seyri esnasında Vaniköy önlerinde makine arızası yaşayan 102 metre boyundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisinde bulunan kılavuz kaptanımız ivedikle demir atmış olup Kurtarma-7 römorkörümüz ve KEGM-3 botumuz olay yerine yönlendirilmiştir" denildi.
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